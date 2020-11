Une princesse saoudienne cambriolée à Paris: 600.000 euros de sacs, bijoux et fourrures volés

La princesse saoudienne n'avait pas remis les pieds dans son appartement parisien depuis mi-août. A son retour jeudi, elle l'a retrouvé vidé de ses sacs, bijoux et fourrures. Montant total du butin: au moins 600.000 euros, selon une source proche du dossier.



Le ou les malfaiteurs se sont introduits "sans effraction" dans ce vaste appartement de l'avenue Georges-V (VIIIe arrondissement), situé à proximité des Champs-Elysées, a indiqué vendredi à l'AFP cette source, confirmant une information du Parisien.



Une trentaine de sacs Hermès, estimés entre 10.000 et 30.000 euros pièce, une montre Cartier, des bijoux et des fourrures ont disparu. "Le préjudice total est toujours en cours d'estimation", selon la même source.



La victime, âgée de 47 ans, a été hospitalisée en état de choc et n'a pas encore pu être entendue par les enquêteurs.



Le parquet de Paris a ouvert une enquête et l'a confiée à la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.





