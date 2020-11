Drame familial à Lens: un couple et un adolescent retrouvé morts dans leurs lits

Un couple et un adolescent ont été découverts morts vendredi dans un appartement de Lens (Pas-de-Calais), a-t-on appris auprès du parquet. "On s'oriente vers un drame inter-familial. Toutes les pistes sont envisagées, y compris celle d'un double homicide suivi par un suicide", a expliqué à l'AFP le procureur de la République à Béthune, Thierry Dran, précisant qu'il s'agit a priori d'un couple et de leur fils d'une quinzaine d'années.



Aucune trace d'infraction n'a été relevée dans l'appartement et certaines des personnes décédées ont été retrouvées ligotées mais "pas toutes", a ajouté M. Dran, sans vouloir donner plus de précisions à ce stade de l'enquête.



Inconnues de la police, ces personnes formaient "une famille sans problème, vue de l'extérieur", a-t-il indiqué. Des voisins avaient signalé qu'elles ne répondaient plus aux appels depuis plusieurs jours, déclenchant une intervention des pompiers.

L'adolescent était en "état de raideur cadavérique"



Ceux-ci ont trouvé une porte verrouillée et ont dû passer par la fenêtre pour pénétrer dans cet appartement en rez-de-chaussée, a-t-on expliqué au Service départemental d'incendie et de Secours (Sdis) du Pas-de-Calais.



Ils y ont découvert un homme et une femme d'environ 40 ans ainsi qu'un adolescent d'une quinzaine d'années, en "état de raideur cadavérique", probablement décédés depuis plusieurs jours. Le couple et l'adolescent se trouvaient dans leurs lits.