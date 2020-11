Coronavirus: l'Horeca toujours ouvert au Grand-Duché du Luxembourg, des Belges en profitent (vidéo)

Contrairement à chez nous, les restaurants et les cafés sont toujours ouverts au Grand-Duché du Luxembourg. Notre journaliste s'est rendu dans un restaurant du pays pour le RTL INFO 13h. Il y a rencontré de nombreux touristes belges.

Les restaurants luxembourgeois attirent de nombreux Belges ce week-end. Dans un restaurant de Hobscheid, notre journaliste Michael Menten a confié que c'était "l'effervescence" ce midi. L'établissement affiche complet tous les jours depuis le début des vacances. La moitié des clients qui réservent sont des Belges puisque le restaurant se trouve seulement à quelques mètres de notre pays.

Cathy, habitante d'Arlon, en a donc profité pour venir manger une saucisse choucroute. "L'Horeca est ouvert au Luxembourg donc on en profite quand même. Une fois le repas terminé, on retournera à pied. On est venu de la Belgique à pied."

Ça fait du bien de sortir

Thomas, une table plus loin, déguste quant à lui une casserole de moules. "Ça fait du bien de pouvoir sortir, de partager un moment en famille, de faire une pause dans les études… C'est le congé de la Toussaint donc il ne faut pas trop étudier non plus."

La situation sanitaire n'est pas vraiment bonne au Luxembourg, comme l'explique notre journaliste. Le nombre de nouvelles contaminations continue d'augmenter. Pour l'instant, il semblerait que les autorités luxembourgeoises laissent passer les vacances avant d'envisager de nouvelles mesures. Le pays est en zone rouge, tout voyage ici est donc strictement déconseillé.