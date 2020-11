Le ton de discours de Joe Biden a-t-il changé? "On est face à quelqu’un qui est quasiment sûr de gagner les élections"

Ce samedi, les Etats-Unis sont toujours dans l’attente. Pour analyser cette situation avec nous, Régis Dandoy, politologue à l’ULB, était sur le plateau du RTL info 13H. Il répondait aux questions de Simon François.

On a l’impression, en regardant le discours de Joe Biden, qu’il se pose de plus en plus comme le futur président. Est-ce qu’on peut dire que son ton a changé?

"Oui, effectivement, on a face à nous quelqu’un qui n’est plus candidat aux élections présidentielles, mais quelqu’un qui est quasiment sûr de gagner les élections. Quelqu’un qui, dans quelques mois, va devoir prêter serment comme président. Il appelle toujours au calme, à la patience, ce qui est très important dans le contexte que l’on sait aux Etats-Unis. Mais il est également en train de revendiquer la victoire, de préciser son avance dans certains Etats, et déjà, de planifier ce qu’il va faire dans les prochains mois, les prochaines années, en tant que président. Clairement, on est dans un discours qui est plus présidentiel et qui est un changement par rapport à ce qu’on a entendu au cours des semaines précédentes."



C’est également un discours d’unité, est-ce crucial, aujourd’hui aux Etats-Unis, de rassembler les Américains ?

C’est très important. On l’a vu, dans cette campagne, et sur les 4 ans de la présidence de Trump, qu’une division existait de plus en plus au sein des Etats-Unis, entre Américains. Trump n’a fait qu’exacerber cette polarisation, cette division. Biden va devoir recoller les morceaux. C’est un défi de sa présidence. Il doit appeler à l’unité. Les Etats-Unis ne peuvent pas continuer 4 ans comme ça, et je pense qu’il l’a réalisé et que ce sera une de ses premières tâches en tant que président, d’essayer que les Américains se retrouvent entre eux et aient un projet commun.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: suivez notre direct

ÉLECTIONS AMÉRICAINES: la carte interactive des résultats

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce samedi 7 novembre ?