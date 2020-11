Baisse du nombre de contaminations en Allemagne pour le 2e jour consécutif

(Belga) Pour la deuxième journée consécutive, le nombre de nouvelles infections au coronavirus en Allemagne a baissé, rapporte lundi la chaîne publique ARD en se basant sur des chiffres de l'Institut Robert Koch (RKI).

Au cours des dernières 24 heures, 13.363 nouveaux cas ont été enregistrés. Dimanche, il y avait 16.017 nouvelles infections et la veille 23.339, le nombre le plus élevé en une journée jusqu'à présent. Mais les week-ends et les lundis, les chiffres sont inférieurs aux autres jours car tous les responsables de la santé n'ont pas encore transmis les données. Selon le RKI, 671.686 personnes ont été infectées en Allemagne depuis le début de la pandémie. Par ailleurs, 63 autres décès ont été signalés ces dernières 24 heures. Le Covid-19 a ainsi déjà coûté la vie à 11.352 personnes en Allemagne. (Belga)