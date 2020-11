Chômage temporaire en Belgique: "Un travailleur perd en moyenne 400 à 450€ par mois"

Thierry Bodson, président du syndicat socialiste FGTB, était l’invité de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL. Le chômage temporaire est fortement sollicité depuis la fermeture de nombreux secteurs d’activités à cause de la crise du coronavirus en Belgique. Thierry Bodson a apporté plus de précisions sur le revenu réel perçu par les travailleurs en chômage temporaire, une fois les cotisations prélevées.

La réouverture du chômage temporaire pour tous les secteurs en difficulté, c’est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle pour tous les secteurs concernés ?

"La bonne nouvelle, c’est que la décision a été prise assez vite sur base d’une réglementation fortement assouplie. La mauvaise nouvelle, c’est que nous n’avons pas obtenu gain de cause pour une amélioration du montant des allocations de chômage temporaire. On parle souvent de 70% du salaire perdu, mais il faut savoir qu’il y a des retenues sur le chômage, et donc on touche 55% de son salaire. Un travailleur perd en moyenne 400 à 450€ par mois. Quand on a deux ou trois mois de perte sur son revenu, ce n’est déjà pas agréable, mais ici on est parti pour un an, jusqu’à l’été 2021, et c’est pour ça que nous continuerons encore à revendiquer une amélioration du montant".

C’est-à-dire que vous pensez que des centaines de milliers de travailleurs vont rester au chômage temporaire jusqu’à l’été 2021 ?

"Le chômage a commencé en mars, il a été très fort sollicité jusqu’au mois de juin. Il y a eu une diminution en été. Avec les nouvelles mesures qui ont été prises, il va forcément ré-augmenter, jusqu’au printemps 2021".

Il y a d’autres mesures prises par le gouvernement De Croo : en cas de chômage prolongé, 10€ de plus par jours à partir de 52 jours de chômage. Et l’État prendra 20% du pécule de vacances à sa charge. Ça corrige un peu ?

"Ça corrige un peu, mais chaque mois, avec un mois de chômage complet on perd 400 à 450€ par mois. Les 10€ par jour dont vous parlez ne compenseront pas la perte. Il faut faire deux choses : remonter le pourcentage (perçu), et remonter le plafond. Ces 70%, 55 dans les faits, d’un salaire brut sont plafonnés à un salaire de 2.700€. La majorité des travailleurs sont au-dessus de 2.700€ bruts, donc ils ne touchent même pas 55% de leur salaire, au final".

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 9 novembre ?