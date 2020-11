Coronavirus en Belgique: les tests des asymptomatiques devraient reprendre dans quelques jours

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem l’a expliqué à la fin de la conférence de presse du centre national de crise ce lundi matin : la but est de revoir la stratégie de testing au plus vite pour pouvoir à nouveau tester tout le monde, y compris ceux qui ne présentent aucun symptôme.

"C’est le but courant novembre de pouvoir à nouveau étendre la stratégie de testing à des personnes qui ne peuvent plus le faire actuellement parce que le système était embouteillé. Ceci devrait survenir quelque part dans la deuxième moitié du mois de novembre, nous y sommes dans quelques jours, lorsque la nouvelle plateforme qui doit aider les laboratoires cliniques sera totalement opérationnelle et mise en place, de manière à étendre potentiellement notre nombre de tests à plus de 100.000 par jours. Et dans ce contexte-là, les personnes qui étaient testées comme les contacts à haut risques devraient pouvoir l’être dans les semaines qui viennent. C’est fondamental, on le sait, surtout dans la phase qui nous attend maintenant, après cette deuxième vague lorsque le nombre de cas va diminuer, pour dépister les cas dans la société et permettre justement que ces cas soient isolés et ne transmettent pas la maladie."

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 9 novembre ?