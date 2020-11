Elisa tuée par Curtis, le chien de son compagnon, selon les résultats ADN: une ex de Christophe témoigne

Elisa Pilarski, jeune femme de 29 ans, enceinte, tuée par des morsures canines lors d'une promenade en forêt le 16 novembre 2019 en France, a été tuée le par chien Curtis de son compagnon, selon les résultats des tests ADN effectués sur ce dernier et les chiens d'une chasse à courre présents sur les lieux.

Interrogé par la police peu après les faits, Christophe Ellul avait assuré avoir reçu un appel de sa compagne. Celle-ci l'aurait alerté sur la présence d'une meute de chiens. Elle aurait assuré que ces derniers l'attaquaient et qu'elle était sans défense. Mais les résultats ADN remettent en cause la version de Christophe Ellul. A-t-il menti à la police en évoquant une meute de chiens? Elisa l'aurait-elle alerté sur sa peur de Curtis alors qu'elle se trouvait seule avec lui?

J'ai fait la morte toute la matinée

Dans un reportage de l'émission Sept à Huit diffusée sur TF1, une ancienne compagne de Christophe Ellul témoigne. Elle raconte que 20 ans auparavant, Christophe avait déjà l'habitude d'entraîner ses canidés comme des chiens de combat.

"J'avais pris un petit chat, un bébé. On était chez moi, dans mon salon. Je suis partie un moment aux toilettes, j'ai entendu un grognement du chien. Le chien avait attrapé le chat. Le chat n'était pas encore mort. Il avait la nuque qui... Et donc il m'a dit 'Attends, je vais le finir'. Il est sorti avec le petit chat et quand je lui ai demandé où il était, car je voulais au moins l'enterrer, il m'a dit 'Je l'ai jeté à la poubelle'", raconte-t-elle. Avant d'ajouter: "Un jour, il était parti au travail. J'étais seule à la maison avec son chien et je ne sais pas pourquoi son chien a commencé à grogner comme s'il voulait avoir la main mise sur moi. J'ai senti que ce n'était pas bon. Je suis partie dans ma chambre, le chien m'a suivie tout en étant assez menaçant. Je me suis cachée sous ma couette. Le chien s'est mis sur moi, sur le lit, en me coinçant et en grognant. J'ai fait la morte toute la matinée jusqu'à ce que M. Ellul rentre".

En tant que propriétaire du chien, Christophe Ellul peut être mis en examen pour homicide involontaire. Il risque jusqu'à 3 ans de prison.

COVID-19 en Belgique : où en est l’épidémie ce lundi 9 novembre ?