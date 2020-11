Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est repassé sous la barre des 9.000 par jour, avec une moyenne de 8.260 cas de Covid-19 détectés quotidiennement, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié mardi. Le nombre de patients hospitalisés des suites du Covid-19, en recul, retrouve son niveau de la semaine dernière, avec 7.217 personnes soignées en milieu hospitalier lundi. Les personnes qui nécessitent des soins intensifs sont cependant 13% plus nombreuses qu'il y a une semaine: leur nombre est de 1.474.

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 8.260 par jour entre le 31 octobre et le 6 novembre (contre une moyenne de 9.487 selon les chiffres de lundi). Cela représente une baisse de 46% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 503.182 mardi, contre 500.789 lundi, depuis le début de l'épidémie.

Les provinces du Hainaut et de Liège sont les plus touchées. Leurs taux de contaminations par nombre d'habitants sont les plus élevés du pays et elles enregistrent respectivement 11.758 et 9.453 cas en une semaine. L'épidémie y ralentit cependant: les baisses se chiffrent respectivement à -42% et -54% en sept jours.

Lundi, les maisons de repos et de soins flamandes ont enregistré 5.098 cas d'infections confirmées et suspectes, soit le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les derniers chiffres de l'agence flamande chargée de la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). Les contaminations y poursuivent leur hausse, alors que leur nombre diminue dans le reste de la population. Les infections au sein du personnel semblent néanmoins se stabiliser.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux reproducteur pour la période du 3 novembre au 9 novembre est de 0,888.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si Rt a une valeur > 1 et diminuer si Rt est < 1.

TESTS

Le nombre de tests moyen ces 7 derniers jours est de 41.432 tests/jour.

Le taux de positivité (proportion de personnes positives au test) est actuellement de 24,4% (-4,8%).

Depuis le 21 octobre, le taux de positivité est susceptible d'être influencé par un changement dans la politique de test. En effet, ce sont essentiellement les personnes présentant des symptômes qui sont désormais testées. Ceci peut faire augmenter la valeur du taux de positivité par rapport à la période d'avant le 21 octobre.

HOSPITALISATIONS

Nombre d'admissions à l'hôpital: 573 par jour en moyenne entre le 31 octobre et le 6 novembre (-14%).

Nombre de sorties d'hôpital: on a compté 145 sorties le 9 novembre.

Nombre actuel d'hospitalisations: 7.217 (+4%), dont 1.474 aux soins intensifs. Pour rappel, on évalue à 2.000 lits la capacité totale des soins intensifs en Belgique.

Vingt-quatre transferts de malades ont eu lieu dimanche parce que l'établissement qui les accueillait avait atteint sa capacité maximale d'accueil, selon les chiffres publiés mardi par le SPF Santé publique. Au total, 1.032 transferts ont été enregistrés depuis le 1er octobre, dont 526 ont été effectués avec l'aide du centre de coordination Patient Evacuation Coordination Centre (PECC).

DÉCÈS

On déplore une moyenne de 179 décès par jour des suites du Covid-19 (+39%). Parmi eux, 58 en moyenne ont eu lieu en maison de repos (+61%). Au total, le Covid-19 a causé la mort de 13.055 personnes en Belgique.