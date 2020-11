Conflit au Nagorny Karabakh - Accord au Karabakh: Ankara salue les "gains importants" de l'Azerbaïdjan

(Belga) La Turquie a salué mardi les "gains importants" de l'Azerbaïdjan face à l'Arménie au Nagorny Karabakh, au lendemain de la signature d'un accord de fin des hostilités parrainé par la Russie.

"L'Azerbaïdjan a remporté des gains importants sur le terrain et à la table des négociations. Je la félicite chaleureusement pour ce succès", a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu, dont le pays a pris fait et cause pour Bakou dans le conflit.