FrieslandCampina va supprimer 1.000 emplois dont certains en Belgique

La coopérative néerlandaise de produits laitiers FrieslandCampina veut supprimer "environ 1.000 emplois" d'ici fin 2021, principalement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, a-t-elle annoncé mardi.

Là où c'est possible, cette réduction de l'emploi passera par des départs naturels, des reclassements et par des non-remplacements mais "des licenciements secs ne peuvent être exclus", selon la direction. La répartition précise des pertes d'emplois entre les trois pays n'est pas encore connue.

La coopérative, qui dit vouloir accélérer sa transformation en raison des conséquences de la crise sanitaire, compte réaliser à partir de 2022 des réductions structurelles de coûts de plus de 100 millions d'euros par an. Les coûts de restructuration devraient quant à eux atteindre entre 150 et 175 millions d'euros, principalement imputés sur l'exercice 2020.

La productivité doit être augmentée dans la chaîne d'approvisionnement, notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, avec une attention particulière portée sur des sites de production présentant une surcapacité structurelle, indique encore FrieslandCampina.

La coopérative n'exclut pas en outre de se défaire de certaines activités non-essentielles afin de renforcer ses fonds propres

De plus, le senior management se verra priver de bonus à long terme en 2020.

FrieslandCampina est présente dans 36 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros en 2019. La coopérative compte quelque 24.000 travailleurs, dont près de 8.000 aux Pays-Bas, près de 1.500 en Allemagne et plus de 1.300 en Belgique sur des sites de production à Aalter, Bornem et Lummen auquel s'ajoute un siège commercial à Destelbergen.

Les syndicats au sein de la coopérative laitière FrieslandCampina veulent de la clarté de la part de la direction sur d'éventuels licenciements secs en Belgique. Les syndicats disent avoir appris les projets de la direction par voie de presse. Les organes de concertation en Belgique n'ont pas encore été officiellement informés sur la restructuration et les pertes d'emploi qui l'accompagnent, au grand dam des syndicats. "Les travailleurs sont naturellement inquiets car ils ne savent pas si des licenciements interviendront en Belgique. En ces temps incertains de coronavirus, tout le monde craint un peu pour son emploi", souligne Kimberly Flaming, du syndicat chrétien flamand ACV Voeding en Diensten. "S'il y a des projets effectifs en Belgique, ils doivent nous en informer", ajoute-t-elle, reprochant à la direction son attitude.

