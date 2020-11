Une aile post-Covid accueille 12 patients dans un hôpital psychiatrique namurois

Douze patients Covid, en voie de guérison, intégreront une aile de l'hôpital psychiatrique du Beau Vallon à Saint-Servais aujourd'hui. 25 lits, au total, sont mis à disposition. Le but est de désengorger les hôpitaux namurois.



Ce centre intermédiaire de soins post-Covid s'attend à accueillir principalement des personnes âgées. Il se destine à des patients guéris du Covid, qui ne sont plus contagieux et qui ne demandent plus de soins aigus mais qui ne sont pas encore prêts à rentrer chez eux ou dans leur maison de repos, car ils ont encore besoin de certains soins et/ou d'une aide psychologique et sociale. La durée de leur séjour au sein de ce nouveau centre est comprise entre 1 et 3 semaines.

Le personnel, qui sera présent 24h sur 24, 7 jours sur 7, vient de l'extérieur, les équipes du Beau Vallon s'occupant déjà des patients psychiatriques. Près de 30 personnes assureront les soins.

