Erdogan félicite Biden, espère un renforcement des relations bilatérales

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui entretient de bons rapports avec Donald Trump, a adressé mardi un message de félicitations à Joe Biden, vainqueur de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, et dit espérer un renforcement des relations entre Ankara et Washington.

"Les épreuves auxquelles nous faisons face à l'échelle mondiale et régionale rendent nécessaires le développement et le renforcement de nos relations sur la base de l'intérêt partagé et des valeurs communes", a déclaré M. Erdogan dans ce message publié par la présidence turque. (Belga)