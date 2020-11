Permis de conduire à points: le gouvernement fédéral annonce ses priorités

Le gouvernement fédéral mettra en place le permis de conduire à points dans le courant de la législature, a annoncé mardi le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) à la Chambre.



Ce point figure dans la note d'orientation politique que le ministre a détaillée devant la commission Justice. "Nous veillerons à une application plus stricte des règles, la probabilité de surprendre les contrevenants s'accroîtra et nous mettrons en œuvre des technologies nouvelles", a assuré le ministre. "Nous travaillerons à une approche structurelle de la récidive persistante, également pour les infractions qui sont habituellement traitées via la perception immédiate. La loi sur les permis de conduire à points en constitue la base", a-t-il annoncé.

Pour Vincent Van Quickenborne, il ne s'agit pas de sanctionner plus lourdement les petites infractions, mais bien de s'attaquer aux récidivistes. L'alcool au volant, les excès de vitesse et la conduite inappropriée constitueront trois axes essentiels. Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) doit présenter sa note le 24 novembre prochain.

