Traitement des malades du coronavirus: l'infectiologue Charlotte Martin explique ce qui a changé

Même s'il y a, à nouveau, beaucoup d'hospitalisations pendant cette 2ème vague, le nombre de décès, lui, est moins important qu'au printemps. Sans doute parce que l'accueil et la prise en charge des patients est plus efficace aujourd'hui. On a appris beaucoup, pendant la première vague. Et le personnel soignant ne traite plus, cette fois, les malades de la même façon.

Les chiffres le montrent: il y a actuellement plus de personnes hospitalisées du Covid-19 que durant la première vague. Par contre, il y a moins de décès. Pour l'infectiologue Charlotte Martin, il n’y aucun doute, c’est le résultat d’une meilleure prise en charge des malades. Depuis le début de la deuxième vague, les patients gravement atteint reçoivent de la cortisone, plus précisément, la dexaméthasone. Médicament qui n’était pas administré en au printemps.

"On a vraiment vu qu'il y avait moins de patients transmis aux soins intensifs. Il y a des gens qui vont mieux au bout de quelques jours d'administration de dexaméthasone. Cela a diminué carrément la mortalité d'environ 30%", indique Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre.

Autre avancée : les médecins se sont aperçus que de nombreux patients atteint du Covid-19 avaient une coagulation du sang anormale, formant ainsi des caillots dans les poumons. Dans les hôpitaux cette complication est désormais anticipée.

"Ce qu'on a très rapidement mis en place, c'est prévention systématique. On a administré des petites piqûres d'anticoagulants à titre préventif à toute personne hospitalisée avec le Covid, pour éviter qu'elle fasse une embolie pulmonaire", ajoute Charlotte Martin.

En soins intensifs cette fois, lorsqu’un malade est mis sous respirateur, la manière de ventiler n’est plus la même.

Durant cette deuxième vague, certains patients bénéficient aussi de traitements expérimentaux. Notamment celui à base de plasma contenant de nombreux anticorps. Un coup de pouce de plus, pour se défendre contre la maladie.

