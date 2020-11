TikTok interdit aux USA? L'application dépose un recours de dernière minute contre un décret de Trump

TikTok a déposé mardi une requête auprès d'un tribunal de Washington pour empêcher un ordre donné par le gouvernement de Donald Trump de prendre effet jeudi, le président américain cherchant à interdire l'application du groupe chinois ByteDance aux Etats-Unis.



"Nous faisons sans cesse face à de nouvelles requêtes et nous n'avons aucune visibilité sur la possibilité que nos propositions de solutions soient acceptées, donc nous avons requis un délai de 30 jours telle que permise par le décret du 14 août", a expliqué TikTok.



Donald Trump a signé deux décrets contre le réseau social cet été. Celui du 14 août oblige ByteDance à vendre les activités américaines de TikTok en 90 jours, au nom de la "sécurité nationale des Etats-Unis".

Accusée sans preuves de siphonner les données des utilisateurs américains



Le locataire de la Maison Blanche accuse depuis des mois, sans preuve, la très populaire plateforme de partage de vidéos de siphonner les données des utilisateurs américains au profit de Pékin.



Après des négociations avec plusieurs entreprises, ByteDance et TikTok ont proposé de créer une nouvelle société impliquant le groupe informatique Oracle en tant que partenaire technologique aux Etats-Unis et le géant de la distribution Walmart en tant que partenaire commercial.



Le projet semblait convenir à l'administration américaine, mais la plateforme attend toujours le feu vert. Elle se plaint de ne pas avoir reçu de délai supplémentaire de la part du CFIUS, l'agence chargée de s'assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la sécurité nationale. C'est l'enquête du CFIUS qui avait débouché sur le décret du 14 août.



"Près de deux mois se sont écoulés depuis que le président a donné son accord préliminaire à notre proposition (...). Nous avons fourni des solutions détaillées pour finaliser l'accord, mais n'avons reçu aucun retour substantiel sur notre projet concret en termes de protection des données personnelles et de la sécurité", a indiqué TikTok jeudi.

Plus de 1.500 employés aux USA



A deux jours de la date butoir, "nous n'avons pas d'autre choix que de déposer un recours au tribunal pour défendre nos droits et ceux de plus de 1.500 employés aux Etats-Unis".



TikTok compte 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis. L'appli tombait aussi sous le coup du décret du 6 août, qui menaçait aussi de l'interdire d'ici le 12 novembre, pour les mêmes raisons mais selon des modalités différentes.



Mais le 30 octobre une juge de Pennsylvanie saisie par trois créateurs de contenus de TikTok a ordonné à l'administration américaine de ne pas empêcher d'autres entreprises de fournir des services essentiels à la plateforme, comme l'hébergement en ligne.







