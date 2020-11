En congé, vous désirez sortir prendre l'air? "Un conseil: ne vous aventurez pas trop loin de chez vous!"

Lors de la conférence de presse du jour de Sciensano, Antoine Iseux, porte-parole du centre de crise, a rappelé que, même en période de congé, les déplacements devaient à tout prix être évités.

"Nous ne sommes pas encore débarrassés du coronavirus. Mais pour la première fois depuis longtemps, il y a une amélioration. Que cela nous motive à continuer à respecter les règles et à nous entraider dans cette période difficile", a suggéré Antoine Iseux ce mercredi 11 novembre.

Aujourd’hui, à l’occasion de l’Armistice, beaucoup sont en congé. Les cours sont suspendus et certains vont peut-être faire le pont, ce qui signifie que le congé se prolongera encore quelques jours. "Un certain nombre cherchera à sortir prendre l’air", en déduit Antoine Iseux. "Un conseil: ne vous aventurez pas trop loin de chez vous. Découvrez votre propre environnement, à pied, à vélo, et évitez les lieux fréquentés. Que ce soit en ville ou dans les parcs dans lesquels tout le monde se rue dès qu’il y a un petit peu de soleil, ou les lieux de promenade classiques, de la côte aux Ardennes."

"Il est trop tôt pour se lancer dans des excursions dans des hauts lieux touristiques"

Le week-end dernier, certains lieux de promenade partout en Belgique étaient très fréquentés. "Il y a eu beaucoup trop de monde dans un certain nombre d’endroits très populaires comme à la côte, Bouillon, Villers-la-Ville. Il est trop tôt pour se lancer dans des excursions dans des hauts lieux touristiques. Il existe sans aucun doute d’autres beaux endroits à découvrir dans votre propre environnement, sans devoir être confronté à une foule. Si sur place vous constatez qu’il y a trop de monde, changez de plan!", conseille le porte-parole.

A ceux qui prévoient de prendre le train, Antoine Iseux rappelle aussi la nécessité de télécharger l'application MoveSafe de la SNCB. "Grâce à cette application, vous pouvez consulter les informations sur la fréquentation attendue et adapter vos plans de voyage en conséquence. De cette façon, vous contribuerez également à éviter les rassemblements dans les gares et les trains."

