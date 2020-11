Ému aux larmes, ce grand-père explique pourquoi il a emmené sa petite-fille aux commémorations de l'Armistice: "J'espère qu'elle s'en souviendra" (vidéo)

Le devoir de mémoire a été honoré malgré la pandémie. Les commémorations de l'Armistice ont eu lieu en comité restreint, mais avec la même volonté d'honorer nos héros. Les cérémonies de ce 11 novembre 2020 ont eu lieu en petit comité pour le Roi à Bruxelles et pour le Premier ministre, à Ypres.

Devant la flamme du soldat inconnu à Bruxelles, nos reporters Benoît Duthoo et Denis Caudron ont rencontré un citoyen ayant emmené sa petite-fille assister aux commémorations de l'Armistice. "Tu vois le feu là-bas?, demande le grand-père à la fillette, âgée de 3 ans. C'est une flamme pour dire qu'on ne doit jamais oublier que des soldats sont morts [pour notre liberté]".

Ce citoyen a ensuite raconté à sa petite-fille ce que le soldat inconnu représente pour lui. "J'ai pris ma petite-fille pour lui dire 'Viens voir, il y a un monument et nous allons y déposer des fleurs, explique Benoît Biettlot, la voix nouée par un sanglot. On le fait pour se rappeler la guerre 14-18".



"Trois de mes arrière-grands-pères ont combattu"

En raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie cette année a été allégée et raccourcie. Le Roi était présent pour y déposer une gerbe de fleur et ranimer la flamme, mais les officiels et les représentants militaires étaient moins nombreux. Dans le public, plusieurs dizaines de personnes étaient tout de même venues se recueillir. "Honorer les soldats inconnus est quelque chose que l'on fait chaque année", dit une riveraine, interrogée sur sa présence aux cérémonies. Dans le public, certains pensent à leurs ancêtres. "J'ai trois arrière-grands-pères qui ont combattu pendant la guerre de 14. Venir à cette cérémonie est une manière pour moi d'honorer leur participation à cette guerre", confie Pierre-Luc Vervandier.

Après la cérémonie, le public a pu s’approcher. L’occasion pour certains d’observer la pierre tombale du soldat inconnu, pour d’autres de découvrir la couronne déposée par le Roi. Tandis que Benoit Biettlot a poursuivi pour sa petite fille Lucie, la transmission de valeurs importantes. "J'espère qu'elle se souviendra de ce moment, même si elle n'a que trois ans", a-t-il expliqué.





Le Premier ministre présent à Ypres

A Ypres également, la cérémonie a été modifiée. En présence du Premier ministre, deux joueurs de clairon et de cornemuse ont interprété le Last Post, en hommage aux soldats de l’empire britannique morts lors de la première guerre. Un morceau joué chaque jour quasiment sans interruption depuis 1928. "Le seul moment où cette cérémonie n’a pas eu lieu, c’était lors de la seconde guerre mondiale, a rappelé Alexander De Croo, Premier ministre. C’est un symbole. Rien ne peut nous empêcher de nous souvenir. A l’exception peut-être d’une nouvelle guerre. C’est pour cette raison que nous sommes là aujourd’hui."

La grande guerre aura tué 41 000 militaires et 25 000 civils belges.

COVID 19 en Belgique: où en est l'épidémie ce mercredi 11 novembre ?