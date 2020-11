Covid-19: Airbnb a "bloqué plus de 30.500" réservations pour prévenir des fêtes clandestines

La plateforme de locations touristiques Airbnb annonce avoir "bloqué" plus de 30.500 réservations de mi-août à mi-septembre en France pour prévenir l'organisation de fêtes en pleine crise sanitaire, et invite désormais à Paris les maires d'arrondissements à lui signaler des "comportements inappropriés".

"Près de 900 annonces" ont aussi été "supprimées ou suspendues" début novembre après avoir "fait l'objet de plaintes ou de violations" de sa politique "relative aux fêtes et aux événements non-autorisés", qu'elle interdit explicitement depuis le 20 août, indique un communiqué jeudi.

Pour "éviter les comportements inappropriés", Airbnb dit avoir aussi "bloqué plus de 30.500 demandes de réservations en France entre mi-août et mi-septembre", soit après qu'elle a restreint la possibilité pour les voyageurs âgés de moins de 25 ans, de louer un logement entier près de leur domicile.

Ces restrictions ont d'abord été mises en place aux Etats-Unis et au Canada, avant d'être étendues à l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, a précisé à l'AFP une porte-parole. Toutefois ces réservations venant de jeunes utilisateurs n'étaient pas bloquées si ces derniers disposaient d'"au moins trois commentaires positifs" après avoir loué via Airbnb.

Et dans la capitale, une "adresse de contact dédiée" a été "créée pour permettre aux maires d'arrondissement de signaler des comportements inappropriés", annonce la plateforme.

Celle-ci s'ajoute au "service d'assistance dédié au voisinage" créé par Airbnb il y a "plusieurs années", permettant d'alerter ses équipes, précise-t-elle jeudi.

Le 20 août la plateforme avait annoncé interdire "toutes les fêtes et événements" pour les réservations "jusqu'à nouvel ordre", et limiter à 16 personnes la capacité d'accueil des logements proposés à la location.

Airbnb avait alors précisé que le règlement intérieur de 73% des logements disponibles sur sa plateforme dans le monde interdisait déjà les fêtes et estimé qu'une "large majorité des voyageurs" avaient un "comportement responsable" et respectaient ce règlement et le voisinage.

"Nous sommes déterminés à supprimer l'accès à Airbnb des personnes qui ne respectent pas les règles de notre communauté", a déclaré Patrick Robinson, directeur des affaires publiques Europe d'Airbnb, cité par le communiqué. "Alors que la France fait face à un nouveau confinement, notre priorité est de faire le nécessaire pour assurer la sécurité de toutes et tous", a-t-il ajouté.