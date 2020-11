Coronavirus: quels sont les principaux lieux de contamination dans nos sociétés? (Étude)

Parmi les points importants que les chercheurs tentent d'éclaircir avec la pandémie du Covid-19, il y a la façon dont nous sommes le plus souvent contaminés au Covid-19. Une récente étude américaine apporte quelques pistes. Elle conclut que c'est au restaurant, au café et dans son club de sport que nous avons le plus de chance d'être touché.

Ils arrivent en tête et de loin. Les restaurants seraient des lieux à très haute contagion au coronavirus, selon une étude de l'université de Stanford publiée dans la revue Nature*. La preuve par les chiffres. Benoît Muylkens, virologue à l'Université de Namur, développe: "Le fait de séjourner dans un restaurant pendant un temps certains, en présence d'une grande densité de population, expose l'individu de 10 à 100 fois plus au risque d'être contaminé par le virus que de fréquenter un supermarché." Trois catégories, différents lieux Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont tracé les déplacements de 98 millions d'Américains dans 10 grandes villes. Quels lieux ont-ils visité et combien de temps ont-ils passé dans chacun d'entre eux ? Des données à l'état brut qui ensuite ont été analysées au regard de cas de coronavirus confirmés dans chaque ville. "La catégorie la plus à risque sont les restaurants, la deuxième catégorie - intermédiaire – sont les salles de fitness et les bars, et la troisième catégorie : les lieux de culte avec les hôtels et motels", fait savoir le virologue. Des adaptations liées à cette étude Les chercheurs américains donnent également des pistes pour relancer l'économie sans relancer l'épidémie. "Il y a la possibilité d'étaler le service sur une journée, d'ouvrir plus longtemps les restaurants, d'éviter à tout prix les heures de pointe et d'avoir par tranche de temps, maximum 20% d'occupation." Si elle est jugée fiable, l'étude pourrait permettre d'affiner les mesures sanitaires. Cette étude américaine reste centrée sur les adultes. Elle ne tient donc pas dans un autre potentiel lieu de contamination, les établissements scolaires. * Les données de cette étude devront être confirmées par d'autres études