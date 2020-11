Coronavirus: où en est l'épidémie au Grand-Duché de Luxembourg?

"La montée des cas de coronavirus au Luxembourg, pourquoi n'en parlez-vous pas??", nous a demandé Anne via le bouton orange Alertez-nous. Si l'épidémie a connu une deuxième vague au Grand-Duché de Luxembourg comme en Belgique ou ailleurs en Europe, elle semble avoir atteint son plateau et désormais le nombre de cas positifs et d'hospitalisations est en baisse.

Ce matin, le site internet du gouvernement luxembourgeois consacré à Covid-19 rapportait 794 nouvelles infections et un total de 219 hospitalisations. La proportion de personnes testées qui s'avérait positives était de 6,76%, une valeur nettement moindre qu'en Belgique où elle était encore de 23,7% ce jeudi matin.

Enfin, comme en Belgique, le taux reproducteur (Rt), qui évalue la contagiosité, s'établissait à 0,89; une valeur quasi identique à la Belgique (0,91). Le taux reproducteur est le nombre moyen de gens qu'une personne positive peut contaminer. S'il était en-dessous de 1, on considère que l'épidémie va reculer.

Si on regarde les graphiques, le pic du nombre de cas positifs au Grand-Duché a été atteint le 3 novembre alors qu'il l'a été une semaine plus tôt (27 octobre) en Belgique.

CORONAVIRUS AU LUXEMBOURG: ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CAS POSITIFS

CORONAVIRUS AU LUXEMBOURG: ÉVOLUTION DU NOMBRE D'HOSPITALISATIONS



Hospitalisations en rouge, soins intensifs en bleu

