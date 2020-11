Au moins 74 morts dans un naufrage au large des côtes libyennes

(Belga) Un naufrage au large des côtes de la Libye a fait au moins 74 morts, indique jeudi l'Organisation internationale pour les migrations dans un communiqué.

"Des membres de l'OIM ont rapporté un terrible naufrage qui a fait au moins 74 morts aujourd'hui/jeudi au large de Khuma sur la côte libyenne", souligne l'agence onusienne dans son communiqué, précisant que 47 survivants ont été amenés à terre par les gardes côtes libyens et des pêcheurs. Pour l'heure, 31 corps ont été repêchés et "les recherche pour les autres victimes se poursuivent", précise l'OIM. Ces deux derniers jours, 19 personnes dont deux enfants se sont noyés après que deux bateaux avaient chaviré, indique encore l'agence de l'ONU, qui précise que le navire de l'ONG Open Arms - le seul à opérer actuellement en Méditerranée centrale -, a sauvé 200 personnes au cours de trois opérations. Depuis le début de l'année, au moins 900 personnes se sont noyées en Méditerranée en essayant d'atteindre les côtes européennes, parfois parce que les secours ont pris du retard, souligne l'OIM. Plus de 11.000 autres ont été renvoyées en Libye, "au risque de les exposer à des violations des droits de l'homme, à la détention, aux abus, au trafic (humain) et à l'exploitation", souligne encore le communiqué. (Belga)