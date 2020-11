Zakia Khattabi réagit aux propos de Georges-Louis Bouchez concernant Noël: "Il vient enfoncer des portes ouvertes"

Peut-on espérer un assouplissement des règles pendant les fêtes de fin d'année? Pour Zakia Khattabi, ministre de l'Environnement, il est encore trop tôt pour y répondre. Invitée ce matin sur Bel RTL, elle a notamment réagi aux propos tenus par Georges-Louis Bouchez, le président du MR, jeudi matin sur nos antennes. Celui-ci avait indiqué la nécessité de "donner une perspective aux Belges", notamment quant aux fêtes de fin d’année. "On ne va quand même pas faire Noël via Skype", avait-il ainsi lâché.

Zakia Khattabi a, quant à elle, précisé ce matin que cette décision ne serait pas prise tout de suite. "Il vient enfoncer des portes ouvertes. Je pense que personne ne se dit : "Chouette on va rester chez soi pendant les fêtes de Noël". Mais on prendra les responsabilités. En fonction des chiffres, on décidera de ce qu’il faudra faire à ce moment-là. Je pense qu’aujourd’hui, la seule perspective, en tout cas que moi j’ai et celle que j’attends de ce gouvernement, ce n’est pas de me dire si je fêterais Noël mais de me dire si à un moment donné, on ne mourra plus du Covid en Belgique", a-t-elle ainsi expliqué.

"Ça veut dire qu’il n’est pas le seul à imaginer pouvoir élargir sa bulle pour les fêtes", dit-elle en réagissant aux propos du président du MR. "Aujourd’hui le gouvernement travaille et une de leurs perspectives, c’est aussi d’espérer de pouvoir permettre à nos concitoyens d’élargir leur bulle pour les fêtes. Mais une fois qu’on a dit ça, on ne dit rien puisqu’on sait que c’est en fonction des chiffres que l’on pourra ou pas fêter Noël ou le nouvel an".

On ne peut donc pas s'attendre à une décision dans les prochains jours. "C’est trop tôt. On ne fera pas les erreurs du passé", a-t-elle déclaré.

Lors d'une conférence de presse vendredi, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 Yves Van Laethem est revenu sur la tenue de ces fêtes de fin d'année. "On sait qu'il y aura peut-être des tentations de se réunir à ce moment-là. Il faut faire attention, on verra ce qu'il sera permis au moment en question. Ne vous réunissez pas en grands groupes, ne transmettez pas à l'occasion de cette fête. Ce sera la seule fois où il y aura cette perturbation si majeure. Je pense que nous sommes tous convaincus que les fêtes de fin d'année de 2021 seront fortement différentes. Attendons dans de bonnes conditions, donc en prenant ses précautions", a-t-il indiqué.

