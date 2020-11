Le retour à l'école va-t-il impacter le nombre de contaminations? La réponse d'Yves Van Laethem

Le 30 octobre au soir, les élèves ont débuté leur congé de la Toussaint. Les autorités avaient d'abord décidé de prolonger sa durée initiale jusqu'au jeudi 12 novembre. Compte tenu de la situation sanitaire dans le pays avec un pic de nouvelles contaminations, les différents gouvernements ont décidé à l'issue du comité de concertation du 30 octobre de prolonger ce congé jusqu'au 15 novembre. L'école reprendra donc ce lundi 16 novembre.

"On insiste sur l'importance de garder une présence à l'école pour les petits enfants. On s'attend à un éventuel impact. On ne sait pas s'il sera significatif mais il est clair qu'il faudra suivre avec précautions les données qui vont nous montrer durant la fin de ce mois de novembre et le début de ce mois de décembre, si la rentrée des enfants à l'école primaire a eu un impact sur l'évolution des courbes", a indiqué Yves Van Laethem.

Rentrée scolaire en primaire: voici les détails pratiques

Rentrée scolaire en secondaire: voici les détails pratiques

Que va faire le comité de concertation ce vendredi?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 13 novembre ?