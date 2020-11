Coronavirus en Belgique - Les patients diabétiques "victimes 2 fois": le professeur Crenier explique

Le Professeur Laurent Crenier, Président de l'association du diabète, était l'invité du RTLINFO Bienvenu. Il répondait aux questions d'Alix Battard.

Parmi les personnes touchées par le coronavirus, il y a beaucoup de diabétiques ?

Bien sûr. Le diabète le plus fréquent est de type 2. Et c'est vrai que les diabétiques de type 2 sont des personnes à risque. Mais il faut nuancer : cela reste toujours les personnes qui sont plus âgées qui ont des complications cardiovasculaires, et qui sont en surpoids ou en obésité.

Il y a d'autres facteurs qui s'ajoute au diabète ?

Bien sûr. Le problème, c'est que les patients diabétiques de type 2 souvent cumulent ces facteurs de risque. Mais par contre, pour les diabétiques de type 1, qui sont souvent plus jeunes et en meilleur santé, il ne faut pas être vraiment alarmiste. Pour l'instant, il n'y a pas d'indications très claires qui permettraient de dire qu'il y ait un risque plus important d'une infection au Covid si un diabète est bien équilibré et que le patient est par ailleurs en bonne santé.



Vous qui travaillez au côté de personnes qui souffrent de diabète. Il y a plus d'inquiétudes pour elles ces derniers mois face à la maladie ?

Les diabétiques sont victimes deux fois, d'abord parce qu'ils peuvent être victimes du Covid mais aussi parce qu'ils sont des victimes indirectes. Pendant la première phase de confinement, en mars avril, les consultations ont été complétement fermées. Ca veut dire des dizaines de milliers de consultations qui n'ont pas été effectuées en Belgique. En plus, on a remarqué que quand les consultations se sont ouvertes, il y a certaines personnes qui n'osent pas venir à l'hôpital.



C'est une maladie qui nécessite un suivi régulier ?



Bien sûr. Le suivi est important. Il y a des mesures de distanciations sociales, de protections qui sont prises. Ces patients doivent être suivis. C'est très important de ne pas laisser tomber le suivi du diabète pour par exemple avoir un diabète qui serait mal équilibré et mettrait alors ces patients en fragilité face à toutes infections (...)





