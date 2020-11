Voitures de leasing: le TOP des modèles les plus vendus en 2020 lors des 6 premiers mois

Malgré son impact sur l'environnement et la mobilité, le système des voitures de leasing octroyées par les employeurs à leurs salariés ne faiblit pas. Les modèles allemands sont plébiscités par les Belges. Par ailleurs, le système favorise de plus grosses voitures. Ainsi, la Volvo V60 ou la BMW X5 sont quasi exclusivement vendues via ce système.

En Belgique, la voiture de société est soit une voiture de fonction utilisée par un travailleur pour son activité professionnelle soit ce qu'on appelle une voiture-salaire. C'est principalement ce type de voiture, donné par l'employeur à son personnel plutôt qu'une augmentation de salaire (car moins soumis aux taxes), qui a connu une fulgurante hausse ces deux dernières décennies. La Belgique incite fortement les entreprises à opter pour une "voiture-salaire" étant donné l'avantage fiscal qu'elle permet. Dans un récent rapport consacré aux voitures de société dans 8 pays européens où le système est très développé, l'ONG Transport & Environnement observe que la Belgique est le pays européen qui offre la déductibilité la plus élevée. Les autorités belges font ainsi un cadeau de 2,3 milliards d'impôts aux employeurs. En 2019, selon ce rapport, 57% des voitures vendues en Belgique l'ont été en tant que voitures société. Quels sont les modèles qui remportent le plus de succès ? Voici le TOP des six premiers mois de l'année 2020. Vous le constaterez, les constructeurs allemands se taillent la part du lion. On observe aussi que le système de voiture-salaire favorise l'achat de plus grosses voitures. Ainsi, de nombreuses petites voitures populaires (Polo, C3, Corsa, etc.) se vendent peu via le leasing.

LES CHIFFRES

VENTES DES VOITURES EN BELGIQUE LORS DES 6 PREMIERS MOIS 2020

(Source: Febiac)

TOP 10 modèles les plus vendus en leasing

(): le pourcentage par rapport au nombre total des ventes de ce modèle

Mercedes Serie A 3059 (75%)

BMW Serie-3 2532 (79%)

VW Golf 2425 (48%)

Fiat 500 2250 (47%)

Volvo XC40 2147 (63%)

Skoda Octavia 1996 (66,5%)

Mercedes Serie CLA 1951 (74%)

BMW Serie-1 1864 (66%)

VW Passat 1820 (92%)

Mini 1795 (59%)

TOP 10 modèles les plus vendus au total



Citroën C3 5778

VW Golf 5038

Fiat 500 4747

Renault Clio 4476

Mercedes Serie A 4049

Volvo XC40 3421

VW Tiguan 3404

Renault Captur 3376

Huyndai Tucson 3347

Mini 3343

TOP 50 des voitures les plus vendues: les 5 modèles qui se vendent LE PLUS via le leasing

(): le pourcentage leasing par rapport au nombre total des ventes de ce modèle

VW Passat 92%

Volvo V60 91%

BMW Serie-X5 89%

Mercedes Serie C 86%

Audi A4 85,5%



TOP 50 des voitures les plus vendues: les 5 modèles qui se vendent LE MOINS via le leasing

(): le pourcentage leasing par rapport au nombre total des ventes de ce modèle

Citroën C3 20%

Peugeot 208 36%

VW Polo 36%

Opel Corsa 38%

Toyota Yaris 38%

TOP 50 voitures de leasing