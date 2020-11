Terrorisme: l'UE unie dans une volonté de renforcer les frontières extérieures

(Belga) Les 27 pays de l'UE se sont dits vendredi déterminés à renforcer la sécurité des frontières extérieures de l'Union et à faire aboutir rapidement une législation européenne pour le retrait dans l'heure des "contenus à caractère terroriste" sur internet.

Une déclaration conjointe des ministres européens de l'Intérieur a été adoptée, cinq ans jour pour jour après les attentats djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris. La réunion ministérielle virtuelle se tenait trois jours après un mini-sommet européen organisé par Paris, qui avait souligné la nécessité d'une réponse coordonnée rapide de l'UE pour intensifier la lutte contre le terrorisme. "Nous sommes tous d'accord sur le fait que la protection des frontières extérieures de l'Europe doit être renforcée de façon significative, en particulier pour des raisons de sécurité", a déclaré à la presse le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, dont le pays assure la présidence semestrielle de l'UE. La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a appelé les Etats membres à "mettre en application les outils existants, comme le Système d'information Schengen (fichier européen dans le cadre de la coopération policière) et la directive sur les armes à feu". Elle a insisté sur l'importance de contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'UE, mentionnant une étude menée en 2019 par Frontex, l'agence européenne des garde-frontières, selon laquelle 22% de ceux qui entrent dans l'espace Schengen n'ont pas été dûment enregistrés. "Il y a donc clairement une marge d'amélioration". La Commission prévoit d'organiser le 30 novembre un forum réunissant les pays membres de l'UE et de l'espace Schengen (qui regroupe 22 des 27 pays de l'UE, plus la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein), afin de préparer une réforme des règles régissant cet espace, attendue en mai 2021. Les ministres se sont aussi dits déterminés à faire aboutir "avant la fin de l'année" des négociations actuellement en cours pour une législation européenne visant à faire retirer dans l'heure les "contenus à caractère terroriste" en ligne. (Belga)