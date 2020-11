Présidentielle américaine 2020 - Joe Biden remporte au final la présidentielle avec 306 grands électeurs

(Belga) Les médias américains, dont le New York Times et CNN, ont attribué la Géorgie à Joe Biden et la Caroline du Nord à Donald Trump. Joe Biden remporterait ainsi, selon les dernières projections, l'élection présidentielle américaine avec un total de 306 grands électeurs contre 232 pour son adversaire républicain, Donald Trump.

La Géorgie, qui représente 16 grands électeurs, et la Caroline du Nord (15 grands électeurs), étaient les deux derniers Etats qui n'avaient pas encore été attribués. Le gain de la Géorgie, bastion républicain ces trois dernières décennies, par Joe Biden permet au candidat démocrate de comptabiliser 306 grands électeurs au total. Pour remporter la course à la Maison Blanche, il fallait totaliser un minimum de 270 grands électeurs. Donald Trump n'a toujours pas publiquement reconnu sa défaite et a décidé d'entreprendre plusieurs actions en justice, contestant le résultat des urnes dans plusieurs Etats. En termes de nombre total de voix, Joe Biden devance Donald Trump de plus de 5 millions de voix. Selon CNN, M. Biden a recueilli un peu moins de 78 millions de voix (50,8%), contre près de 72,7 millions pour M. Trump (47,4%).