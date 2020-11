Météo - Un temps pluvieux et très venteux

(Belga) La journée de dimanche sera marquée par un passage pluvieux assez soutenu avec assez bien de vent. Il fera par contre encore assez doux avec des maxima de 12 à 16 degrés. Lundi, le temps sera frais avec encore quelques averses et des maxima variant de 7 à 12 degrés. Mardi et mercredi, l'Institut royal météorologique s'attend à une amélioration passagère avec un redoux temporaire.

Ce dimanche, une zone de pluie assez active traversera le pays. Elle abordera l'ouest du pays en début de journée, atteindra le centre à la mi­ journée puis gagnera l'Ardenne en cours d'après­-midi. Elle sera suivie d'un temps plus sec avec quelques éclaircies. Une averse restera possible. Il fera encore assez doux avec des maxima de 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 15 ou 16 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent de sud sera assez fort à parfois fort avec des rafales de 80 à localement 90 km/h. Après le passage de la zone de pluie, il s'orientera au sud­ ouest en diminuant temporairement. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune au vent entre ce dimanche 11h jusqu'à lundi 1h du matin. En soirée, de forts coups de vent sont notamment encore à craindre localement, surtout dans l'ouest du pays. Ce soir et en début de nuit prochaine, une ligne d'averses assez active traversera en effet rapidement le territoire et touchera surtout le nord­-ouest du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Après son passage, le temps redeviendra temporairement plus sec avec quelques éclaircies. De nouvelles averses arriveront ensuite par l'ouest en fin de nuit. Les températures redescendront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h, en soirée et en début de nuit parfois fort sur le nord­-ouest du pays avec des rafales de 80 à 90 km/h. Lundi, le ciel sera d'abord assez nuageux avec quelques averses. L'après­-midi, le temps redeviendra progressivement plus sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Il fera plus frais avec des maxima de 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 ou 12 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 km/h, le long de littoral parfois fort avec des rafales de 70 km/h. Quelques pluies traverseront ensuite le pays la nuit suivante.