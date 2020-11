Le pigeon belge New Kim devient le PLUS CHER d'Europe: il a été vendu... 1,6 million d'euros

New Kim, un pigeon de tête d'éleveurs provenant de Berlaar (province d'Anvers), a été vendu dimanche par la maison de vente aux enchères de pigeons de sport Pipa pour un montant final de 1,6 million d'euros. Cela fait d'elle le pigeon le plus cher d'Europe.

Cette semaine, les offres pour le pigeon New Kim avaient atteint 1,32 million d'euros. Il a finalement été adjugé à 1,6 million d'euros, ce qui fait de lui le plus cher d'Europe. Le précédent record avait été établi en mars 2019 pour un autre pigeon belge, appelé Armando, à 1,252 million d'euros.

"Ces prix records sont incroyables parce que c'est une femelle, a expliqué Nikolaas Gyselbrecht, PDG et fondateur de la maison de vente aux enchères Pipa. Armando était un mâle. Habituellement, un mâle vaut plus qu'une femelle parce qu'il peut avoir plus de progénitures. Donc c'est vraiment exceptionnelle d'atteindre ce prix pour une femelle."

Les enchères ont débuté à 200 euros le 2 novembre dernier. En 90 minutes, elles sont passées à 1,31 million d'euros grâce à un groupe sud-africain. Un riche collectionneur chinois a ensuite ajouté 10.000 euros supplémentaires mercredi. Les pigeons voyageurs suscitent l'enthousiasme dans le pays. Mais les amateurs de ces oiseaux sont encore plus présents en Belgique.

