En Allemagne, Patrick a eu une idée FABULEUSE pour installer la magie des marchés de Noël

C'est la saison des marchés de Noël mais en raison de la crise sanitaire, ces événements festifs ne peuvent se tenir. En Allemagne, dans la ville de Landshut, un organisateur a tout de même eu l’idée d’en créer un en mode drive-in. Une manière de recréer l’ambiance des fêtes tout en assurant la sécurité des visiteurs.

De la neige artificielle et un marché de Noël en plein cœur de la ville de Landshut. C'est une véritable exception en pleine crise sanitaire. Ici, la sécurité des visiteurs est assurée : tout se fait en voiture.

"C'était une idée spontanée à cause du deuxième confinement. Le drive-in du restaurant Dult fonctionne, alors je me suis dit : pourquoi pas un drive-in pour le marché de Noël? Nous avons donc mis en place cela en une semaine et c'est aujourd'hui le jour de l'ouverture", confie Patrick Schmidt, organisateur du marché de Noël drive-in.

Des sucreries, des crêpes, des châtaignes grillées ou encore des amandes. Tout est pensé pour recréer l’ambiance festive des marchés de Noël.

Je pense que c'est une idée fantastique

"Acheter de la nourriture comme ici dans un drive-in, ça doit être une expérience. C'est ça qui est important pour moi. Nous ne vendons pas seulement une crêpe ou un paquet d'amandes grillées, nous vendons une expérience", explique l'organisateur.

Les quelques visiteurs sont ravis. "Vous ne pourriez pas faire mieux pendant des périodes comme celles-ci. Sortir est après tout interdit", confie l'un d'entre eux. "Je pense que c'est une idée fantastique. De cette façon, je peux toujours prendre quelque chose à manger, comme au marché de Noël. C'est donc vraiment une bonne chose", ajoute un autre.

A cause du confinement, plusieurs marchés de noël en Allemagne ont dû être annulés. Habituellement, il y en a 2.500 et près de 160 millions de visiteurs s’y rendent chaque année.

