Double agression mortelle à Cholet: le suspect a été suivi psychiatriquement

L'homme interpellé samedi, qui a reconnu en garde à vue avoir tué deux personnes et d'avoir blessé grièvement une femme âgée à Cholet, a été suivi psychiatriquement et dit avoir été guidé par Dieu, a-t-on appris dimanche auprès du procureur d'Angers.

Samedi, vers 15H00, dans ce quartier un peu à l'écart du centre-ville de Cholet, cet homme de 35 ans, "se dit guidé par Dieu pour agir", a expliqué dimanche à l'AFP le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard.

Vers 16H00, "il a croisé ces deux personnes âgées, Dieu lui aurait dit qu'il fallait s’en prendre à eux, ce qu’il a fait, et il est rentré chez lui", selon le procureur. L'homme de 82 ans mourra tandis que la femme âgée de 81 ans a été grièvement blessée.

Ensuite, "Dieu, le Dieu catholique, lui aurait dit qu’il fallait aussi s’en prendre à un autre, il est descendu et la première personne qu’il a croisé c’est la troisième victime, et le deuxième décédé", a relaté M. Bouillard.

Puis, "il rentre à son domicile, il nettoie un peu chez lui, comme il l’avait déjà fait entre les deux agressions, et s’allonge dans le canapé et il attend", ajoute M. Bouillard. Il sera interpellé vers 18H00 par les forces de l'ordre. Des traces de sang "importantes", et qui étaient toujours en cours d'analyse dimanche, sont retrouvées à son appartement.

Au début des investigations, les enquêteurs ont cherché l'arme du crime qui pouvait être un "objet contondant". Mais, selon les déclarations du suspect en garde à vue, il aurait agi à mains nues et avec ses pieds.

Un scénario qualifié de "plausible" par le procureur, qui évoque un "déchainement de violence" qui a causé "des blessures multiples sur le visage des victimes".

Le mis en cause dit avoir fait un "burn out" et dit avoir travaillé comme commercial à Cholet il y a quelques années. "Il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte pendant un an et en serait sorti l'été dernier", d'après M. Bouillard.

Les voisins le connaissaient "comme étant quelqu’un d’un peu perturbé", a précisé le procureur. L'homme était connu pour des délits de droit commun.

Les trois victimes n'ont pas de lien avec le suspect, selon l'enquête. L'homme de 63 ans tué n'habitait pas dans le quartier mais était présent car il envisageait de louer un appartement dans l'immeuble, d'après la même source.

La garde à vue du suspect doit être prolongé cet après-midi tandis que sa mise en examen pourrait intervenir lundi. Les investigations doivent encore se poursuivre.

L'affaire est en cosaisine police judiciaire et sûreté départementale.