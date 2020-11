Une tête en marbre d'Hermès trouvée sous une rue d'Athènes

(Belga) Une tête en marbre du dieu grec Hermès, datant au moins du 3e siècle avant J-C, a été mise au jour dans le centre d'Athènes lors d'excavations destinées à améliorer le système d'égouts, a annoncé dimanche le ministère de la Culture.

Elle a été trouvée vendredi à seulement 1,3 mètre sous le trottoir de la rue Aiolou, très fréquentée. "L'œuvre date de la fin du 4ème siècle avant J.-C, ou du début du 3ème siècle avant J.-C" et est en bon état, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'œuvre représente "le dieu à l'âge mur et fait manifestement partie d'un hermès", précise-t-il. Un hermès est une sculpture, généralement représentant la tête du dieu Hermès et parfois un buste, posée sur une colonne quadrangulaire et qui étaient érigée dans la Grèce antique aux carrefours pour marquer les limites. Fils de Zeus, Hermès est dans la mythologie grecque le messager des dieux, ainsi que le patron des voyageurs et des voleurs. La statue a été immédiatement transportée dans un entrepôt de la direction des Antiquités. Samedi, le maire d'Athènes Kostas Bakoyannis a posté une photo de la tête en marbre sur son compte Facebook. "Athènes unique", a-t-il commenté. (Belga)