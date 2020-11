Fête clandestine de plusieurs centaines de personnes près de Paris: 3 personnes en garde à vue

Le propriétaire du pavillon et l'organisateur de la soirée clandestine dans le Val-de-Marne qui a réuni dans la nuit de vendredi à samedi entre 300 et 400 personnes, ainsi qu'une troisième personne ont été placés en garde à vue, a-t-on appris dimanche de sources policière et proche de l'enquête.



Les trois hommes ont été interpellés après qu'une fête a été organisée "dans un mépris total des règles sanitaires" à Joinville-le-Pont, dans une résidence de particuliers.



Aucun élément n'a été donné concernant la 3e personne placée en garde à vue.



Alertés par des riverains, des policiers intervenus pour interrompre cette soirée privée et clandestine avaient été pris à partie par des fêtards "manifestement très avinés", d'après une source proche du dossier.



"Mécontents", ils leur ont jeté des bouteilles, selon la préfecture de police.



Les agents ont alors fait usage de grenades de désencerclement et évacué ces invités.



Une enquête pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte et confiée à la sûreté départementale, a annoncé le parquet du Val-de-Marne.



Lors de cette fête, un homme a été blessé et transporté à l'hôpital. Il a été testé positif au Covid-19, selon une source policière.



Dans un communiqué publié samedi après-midi, la préfecture de police a invité l'ensemble des personnes présentes "à se faire dépister dans les meilleurs délais et à s'isoler au moins jusqu'à réception des résultats de leur test".

