Rentrée scolaire: Sofia, 13 ans se dit "impatiente de retrouver tout le monde et voir comment ça va se dérouler"

Après des vacances de Toussaint prolongées, les enfants reprennent le chemin de l'école ce lundi matin. Notre journaliste Sebastien De Bock a suivi une famille de Ham-sur-Heure-Nalinnes dans le Hainaut dans cette journée de reprise. Dans cette famille, les enfants sont plutôt soulagés de reprendre les cours ce matin. À 13 ans, Sofia est impatiente de retrouver ses camardes de deuxième secondaire : "Impatiente de retrouver tout le monde et voir comment ça va se dérouler parce qu'il va y avoir des changements, mais pas plus stressée que ça".

En deuxième secondaire, la jeune fille doit porter son masque mais elle n'aura pas à suivre de cours à distance. Cette rentrée a tout même une saveur particulière : "C'est pas une rentrée comme les autres parce que nous allons rester en classe et ce sont les profs qui vont tourner pour venir nous donner les cours et nous allons manger dans la classe avec notre dîner. Il n'y aura plus de cantine pour aller chercher notre sandwich", explique-t-elle. Sa petite sœur de 10 ans, Selena, se dit "stressée mais contente". "Il y a les règles de sécurité mais on apprend et on voit nos amis du coup ça va", résume-t-elle.

