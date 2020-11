Covid-19: la Norvège renonce à la co-organisation avec le Danemark de l'Euro-2020 de hand féminin

La Norvège se retire de la co-organisation avec le Danemark de l'Euro-2020 de handball féminin, à quelque quinze jours de l'événement, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi la Fédération norvégienne de handball.

"Sur la base des évaluations approfondies des autorités sanitaires norvégiennes ainsi que des exigences et souhaits clairs des autorités politiques, il est clair que la Norvège ne peut pas être organisatrice de l'Euro de handball féminin" du 3 au 20 décembre, a affirmé la fédération.

La piste d'une tenue de l'épreuve exclusivement au Danemark est maintenant explorée.

La Fédération européenne de handball (EHF) a dit "beaucoup regretter la décision du gouvernement norvégien", en référence au refus des autorités sanitaires norvégiennes d'accorder des exceptions aux mesures très strictes en place dans le pays.

Selon le protocole en vigueur, la détection d'un cas positif pour un joueur ou un cadre aurait entraîné la mise en quarantaine de toute l'équipe, ainsi que des autres équipes que celle-ci aurait rencontrées peu avant.

Les règles sont moins strictes au Danemark.

"Des alternatives sont recherchées avec la Fédération danoise de handball et des informations supplémentaires seront fournies mardi au plus tard", a précisé l'EHF dans son communiqué.

La Norvège devait accueillir environ 60% des rencontres, dont la finale à Trondheim (ouest).

Le président de la fédération norvégienne, Kåre Geir Lio, a expliqué à la chaîne TV2 que la décision résultait d'une "évaluation d'ensemble", et non pas de certains aspects spécifiques du protocole.

L'horizon s'était assombri ces derniers temps pour les organisateurs norvégiens, au fur et à mesure des déclarations des responsables du pays qui jugeaient difficile la tenue des rencontres sur le sol norvégien.

"La Fédération de handball fait preuve d'esprit de responsabilité avec cette décision", a réagi le ministre de la Culture et des Sports, Abid Raja, auprès de l'agence norvégienne NTB.

"A la lumière de la situation épidémiologique dans le pays, il est raisonnable d'annuler sa participation dans l'événement", a-t-il ajouté.

Bien que comptant à ce stade parmi les pays les plus épargnés d'Europe par le Covid-19, la Norvège a observé récemment un rebond de l'épidémie qui a conduit les autorités à mettre en place de multiples restrictions, notamment sur les événements et rassemblements sportifs et culturels.