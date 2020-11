Yves van Laethem s'adresse directement à Saint Nicolas: "On lui demande de porter un masque"

Lors de la conférence de presse de ce lundi 16 novembre, Yves van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a souhaité donner quelques conseils importants à l’approche de la Saint Nicolas. Il a rappelé la lettre adressée à Saint Nicolas par les ministres fédéraux de la Santé et de l'Intérieur, respectivement Frank Vandenbroucke et Annelies Verlinden. Ce courrier a autorisé Saint Nicolas à venir "sans quarantaine, en faisant exception pour le couvre-feu puisqu’il va passer dans la nuit du 5 au 6 décembre".

"On lui a quand même demandé d’être prudent, de rester à distance. On lui a demandé de porter un masque… ce qui avec sa barbe, ne va pas être tout à fait évident. On va peut-être demander qu’il lave ses mains le plus fréquemment possible", raconte Yves van Laethem.

Que faire pour ne faire pas faire courir de risques aux personnes les plus fragiles face à l’épidémie de coronavirus ? "On peut demander aux parrains, aux marraines, à papy, à mamie de demander à Saint Nicolas de tout apporter à la maison des parents. C’est sûrement le moyen le plus sûr. Et puis de faire des remerciements par vidéo", conseille-t-il.

Pour ceux qui voudront tout de même se déplacer pour donner des cadeaux en mains propres, Yves van Laethem demande de le faire dans les conditions les plus sûres : "à l’extérieur, dans la jardin, sur la terrasse, dans une véranda largement ventilée, avec de la distance, en portant un masque".





