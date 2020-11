Course-poursuite à travers Bruxelles: un homme de 54 ans sous mandat d'arrêt, le véhicule était volé

Un homme de 54 ans a été placé sous mandat d'arrêt à l'issue d'une course-poursuite avec la police de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 02h35 du matin, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.



Les policiers voulaient contrôler le véhicule qui circulait à Woluwe-Saint-Lambert dans le cadre de l'obligation de respecter un couvre-feu entre 22h00 et 06h00 du matin. Le conducteur a alors éteint ses phares, a fait demi-tour et a pris la fuite. La police a poursuivi le fuyard, seul à bord, sur les communes d'Etterbeek, Schaerbeek et Bruxelles, avec le soutien de policiers de Bruxelles-Nord. Le suspect a commis de nombreuses infractions au code de la route sur son trajet. Il conduisait de plus sous influence d'alcool et de stupéfiants. Le véhicule était volé. Le conducteur avait plusieurs déchéances du droit de conduire non exécutées.Le suspect était par ailleurs signalé à rechercher pour d'autres faits pour une peine d'emprisonnement totale de 25 mois.

