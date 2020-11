La bourgmestre de Visé Viviane Dessart sur une photo avec le sigle des "Loups Gris"

(Belga) Comme annoncé, lors du conseil communal de Visé lundi, le conseiller de l'opposition Stéphane Kariger (OUI Visé), a interpellé la bourgmestre Viviane Dessart (MR) à propos d'un cliché controversé paru sur les réseaux sociaux.

Dans celui-ci, on y voit la bourgmestre qui pose avec un homme sous le sigle du mouvement néofasciste "Loup Gris". Une photo prise durant le mois d'octobre et qui suscitait de nombreuses questions, compte tenu de la réputation de ce mouvement qui n'est autre que la branche armée d'un parti nationaliste turc. "Est-ce que le collège s'est rendu compte que ça légitimait ce groupuscule d'extrême droite qui s'est installé dans notre commune?", a demandé le conseiller de l'opposition. Viviane Dessart s'est alors expliquée quant à sa présence sur cette image dont elle dit n'avoir pas eu vent jusqu'alors. Dans le cadre de ses fonctions, la bourgmestre visétoise a en fait rencontré les responsables de ce mouvement souhaitant encadrer la jeunesse cheratoise et rassemblé en ASBL. Une première date avait été fixée en mars puis avait été repoussée à cause du Covid. Et c'est finalement le 14 octobre que ladite réunion a eu lieu. Le premier échevin Francis Theunissen (PS) et Julien Woolf (MR), en charge de la Jeunesse, étaient aussi présents. Ces trois membres du collège se sont en fait rendus sur place pour savoir à qui ils avaient affaire. "Là-bas, on a parlé travail puis on a fait une photo comme ça se passe dans toutes les réunions politiques", a justifié Viviane Dessart, "sur le moment, je n'avais même pas vu ce sigle". Le collège a-t-il été piégé ? Non, a répondu ce dernier mais "nous ne savions pas qu'il y avait une accointance avec les Loups Gris", a toutefois admis Julien Woolf, qui a précisé qu'il n'aurait pas pu s'en douter en lisant les statuts de l'ASBL. "C'est une photo malencontreuse qui ne reflète pas la réalité", a-t-il ajouté pour défendre sa bourgmestre. (Belga)