Amnesty lance sa campagne de bougies et kits de lettres pour la défense des droits humains

(Belga) Amnesty international lance mardi et jusqu'au 10 décembre, Journée internationale des droits humains, sa traditionnelle campagne de vente de bougies. Crise sanitaire oblige, cette campagne pour la défense des droits humains et des libertés individuelles se décline notamment en ligne. "Plus que jamais, nous comptons sur la générosité et la détermination du public à défendre ces droits qui nous protègent toutes et tous", a souligné Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International.

La campagne est mise à mal cette année par la pandémie de Covid-19. Aucun stand ne peut en effet investir les divers lieux de passage où l'organisme est habituellement présent, limitant fortement les bénévoles dans leur action. Cependant, les bougies et autres articles sont proposés sur la boutique en ligne de l'ONG, annonce celle-ci. Des dépôts dans les commerces locaux sont aussi organisés. "Étant donné le contexte particulier que nous connaissons et les risques financiers qui pèsent de ce fait sur Amnesty International", l'association propose également de faire un don pour soutenir sa mission. Parallèlement à la vente de bougies se tient le marathon des lettres, "qui consiste à rédiger des lettres et à signer des pétitions en faveur de personnes ou de groupes de personnes dont les droits humains sont bafoués". Les séances publiques d'écriture de lettres ne peuvent toutefois pas avoir lieu cette année. Elles sont dès lors remplacées par un kit d'écriture de lettres, disponible gratuitement en ligne, et par des pétitions sur internet. (Belga)