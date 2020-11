Immunité, insomnie, anémie: comment cuisiner et utiliser en remède nos plantes sauvages? (vidéo)

Françoise Gabriel, herboriste, était invitée sur la plateau du RTL INFO avec vous afin de présenter son livre intitulé Nos plantes sauvages, comment les récolter, les cuisiner et les utiliser en remède.



Cet ouvrage comporte 200 recettes de cuisine, 100 remèdes à base de plantes. "Ce livre est assez progressif. Donc vous pouvez commencer d'abord avec quelques plantes, les incontournables, qui sont faciles à reconnaître, et puis ensuite l'année suivante, quand vous êtes un peu plus à l'aise, vous osez d'autres plats culinaires un peu plus compliqués et puis enfin les remèdes. Vous allez petit à petit prendre confiance et découvrir que vous pouvez le faire aussi", a expliqué l'herboriste.



Françoise Gabriel a ensuite expliqué les vertus de l'ortie. "C'est une plante très reminéralisante. Donc pour toutes les personnes qui sont affaiblies, anémiques, l'ortie est vraiment très intéressante. C'est pour ça que je l'ai mise en première vedette", a-t-elle précisé.