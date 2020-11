Le Grand-Duché de Luxembourg se prépare à un nouveau lockdown

Le gouvernement luxembourgeois se prépare à un nouveau confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

"Si les chiffres ne s'améliorent pas, nous devrons demander à la Chambre des députés lundi prochain d'adopter de nouvelles mesures", a déclaré mardi le Premier ministre Xavier Bettel. Le gouvernement a donc préparé un paquet de mesures dont l'entrée en vigueur sera décidée lundi. La maladie a affecté près de 600.000 personnes au Grand-Duché de Luxembourg où un couvre-feu est d'application depuis la fin du mois d'octobre entre 23h00 et 06h00 de même que le port du masque, du moins dans les endroits où plus de quatre personnes se rassemblent. Le Luxembourg a enregistré jusqu'à présent 9.286 cas de contamination au coronavirus et 236 décès. Par ailleurs, 211 personnes sont hospitalisées dont 46 en soins intensifs.

