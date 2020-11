Jette: 16 personnes arrêtées pour violences contre des policiers en intervention

La police de Bruxelles-Ouest (Koekelberg, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe et Ganshoren) a arrêté, mardi après midi, 16 personnes à la suite d'un contrôle pour deal de stupéfiants qui a dégénéré dans le quartier Esseghem à Jette, a indiqué en fin de journée la porte-parole de la police locale Caroline Vervaet, confirmant ainsi une information diffusée par Sudinfo. Elle précise qu'un ou plusieurs suspects du deal comptent parmi les personnes arrêtées.



Une patrouille est intervenue pour un deal de stupéfiants. Des résidents du quartier se sont montrés violents pour tenter d'empêcher les policiers de procéder à l'arrestation du ou des dealers. La patrouille en cause a réussi à contenir une quinzaine de personnes dans un coin le temps que les renforts demandés arrivent sur place. Le groupe a été arrêté et des procès-verbaux pour coups et blessures ont été rédigés.