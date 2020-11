Coronavirus - La ville d'Adélaïde au sud de l'Australie se reconfine six jours face à un nouveau foyer

(Belga) Face à l'éruption d'un nouveau foyer de Covid-19 à Adelaïde, ville du sud de l'Australie, des mesures de confinement stricts seront applicables durant les six prochains jours, dans l'espoir de limiter la propogation du coronavirus.

La capitale de l'Australie-Méridionale n'avait plus recensé de foyer de Covid-19 depuis avril, alors que l'Etat voisin du Victoria a connu une flambée épidémique au cours des mois passés, forçant un confinement sévère prolongé à Melbourne notamment. Afin d'éviter que ce scénario ne se reproduise à Adélaïde, les autorités locales, inquiétées par un peu plus d'une vingtaine de contaminations soudaines, ont décrété mercredi un reconfinement de six jours dans la ville dès minuit. Les écoles, les restaurants et les usines doivent fermer et les habitants de l'ensemble de l'Etat sont tenus de rester chez eux. Les mariages et les enterrements seront interdits et le port du masque rendu obligatoire en public dans cet État qui n'avait pas enregistré un nombre significatif de cas depuis avril. "Nous frappons fort et tôt. Le temps presse et nous devons agir rapidement et fermement. Nous ne pouvons pas attendre de voir à quel point la situation va se dégrader", a déclaré le Premier ministre de cet Etat, Steven Marshall. La responsable des services de santé, Nicola Spurrier, a souligné que ces mesures "extrêmes" devraient permettre à cet Etat de 1,8 million d'habitants de rechercher les cas contact et d'interrompre les chaînes de transmission. "Je ne peux pas prendre cette décision dans deux ou trois semaines, ni même dans deux ou trois jours, car ce sera trop tard", a-t-elle déclaré. Le foyer de coronavirus a été détecté dans un hôtel d'Adelaïde, où des personnes arrivant de l'étranger effectuaient leur quarantaine. Lundi, alors que 17 cas étaient enregistrés, des milliers de personnes, qui seraient des cas contact, ont reçu l'ordre de s'isoler. Les vols internationaux à destination de la ville ont également été suspendus. (Belga)