Malgré l'interdiction en Europe, la Belgique autorise à nouveau un néonicotinoïde (au grand dépit des apiculteurs)

Les insecticides néonicotinoïdes pourront à nouveau être utilisés la saison prochaine par les betteraviers, alors que la Belgique en prolonge à nouveau l'autoristion d'utilisation, rapporte L'Avenir mercredi.

Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais du SPF Santé accorde une nouvelle dérogation pour le néonicotinoïde imidacloprid, plus connu sous le nom de Gaucho de la société Bayer. Cette dérogation est accordée pour une période d'un an renouvelable, selon des conditions d'utilisation quasi identiques à celles de ces trois dernières années.

Interdits par l'Europe depuis 2018, les néonicotinoïdes faisaient déjà l'objet d'une dérogation. Face à une nouvelle demande introduite par l'Association Interprofessionnelle de la betterave et du sucre, le nouveau ministre fédéral de l'Agriculture, David Clarinval (MR), avait laissé entendre qu'il s'en remettrait à l'avis du comité d'experts du SPF Santé publique chargé de l'examiner. L'avis favorable du SPF Santé est tombé mardi. Si pour les betteraviers, cette nouvelle dérogation est un soulagement, pour les environnementalistes et les apiculteurs par contre, prolonger l'autorisation de cet insecticide "tueur d'abeilles" est un rude coup pour la biodiversité, explique L'Avenir.

Le Parlement français a également autorisé il y a deux semaines, via un ultime vote du Sénat, le retour temporaire des néonicotinoïdes, insecticides tueurs d'abeilles, pour "sauver" la filière betterave, un texte "difficile", de l'aveu du gouvernement, dénoncé à gauche comme un "recul environnemental".