Accidents graves sur les chantiers autoroutiers: voici ce qui pourrait vous obliger à ralentir (vidéo)

Hier, dans le RTL info régions, nous évoquions les problèmes rencontrés sur le chantier de Tenneville sur la N4, où de nombreux accidents sont à déplorer. Ce midi, Benoît Godart, porte-parole de Vias, était invité pour parler de la circulation sur les chantiers. Ces accidents sont nombreux en Belgique.

L’an dernier, l'institut Vias a enregistré 23 tués dans ces accidents. "C’est le chiffre le plus élevé relevé ces dernières années", déplore Benoit Godart.

Que faire pour que les conducteurs respectent ces règles? Limiter encore la vitesse? Comment peut-on éviter ce genre d’accident?

"Si on regarde ce qui se fait à l’étranger, au Québec ou dans certains pays comme la Suède, dès que vous commettez un excès de vitesse dans une zone de travaux, l’amende est doublée! On fait fois deux, car ce sont des zones très sensibles, ce sont des zones où les accidents sont plus graves que dans les autres zones", explique le porte-parole de Vias.

"Un radar tronçon sur 4 kilomètres"

Il suggère aussi d’intégrer un radar tronçon sur toute la longueur du chantier. "Vous avez par exemple quatre kilomètres de chantier à Tenneville. On pourrait mettre un radar qui oblige les conducteurs à respecter les 50 kilomètres à l’heure sur les 4 kilomètres. Là, on est quasi sûr qu’il n’y aura pas de problème au niveau du respect des limitations de vitesse. Les radars tronçon mobiles, ça existe. Ca se fait en Flandre et on pourrait envisager la même chose en Wallonie."

> COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 18 novembre?