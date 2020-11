Méditerranée: les dégâts sur l'environnement menacent les populations

(Belga) Le bassin méditerranéen est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique et risque des dommages "mettant en danger la santé et les moyens de subsistance" des populations, selon un rapport présenté mercredi.

"L'avenir de la Méditerranée est à un point de bascule", a souligné lors de la présentation du "Rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée" (RED 2020) François Guerquin, directeur de Plan Bleu, un organisme travaillant au sein du Programme de l'ONU pour l'environnement et du Plan d'action pour la Méditerranée (PAM, regroupant les 21 pays riverains et l'Union européenne). "L'exploitation des ressources et des organismes, la pollution et le changement climatique devraient exacerber les fragilités préexistantes (...), mettant en danger la santé et les moyens de subsistance," selon le rapport, dont la précédente version remonte à 2009. Ainsi, 15% des décès dans le bassin méditerranéen seraient déjà attribuables à des causes environnementales évitables, selon les données compilées. Et la zone est particulièrement exposée au changement climatique, se réchauffant "20% plus rapidement que la moyenne mondiale", que ce soit la température ambiante ou celle de l'eau. Ces modifications ont des conséquences directes, que ce soit sur les précipitations (projections de jusqu'à 30% de baisse d'ici 2080), les saisons d'incendies qui s'allongent, la prolifération d'espèces invasives menaçant la biodiversité et la pêche, ou l'augmentation du niveau de la mer, qui pourrait atteindre de 0,5 à 2,5 mètres d'ici la fin du siècle. Ce dernier phénomène menace les habitants des zones côtières, soit un tiers des quelque 510 millions d'habitants des pays du bassin méditerranéen. En outre, "la grande majorité des sites du patrimoine culturel sont côtiers et à basse altitude," souligne M. Guerquin, alors que la région est la première destination touristique mondiale. Ce qui accentue par ailleurs d'autres pressions environnementales, comme l'urbanisation côtière, mais représente en moyenne 11% du PIB. (Belga)