Une septantaine d'Albanais en provenance d'Ostende arrêtés au large de l'Angleterre

Soixante-neuf ressortissants albanais soupçonnés de vouloir rentrer clandestinement sur le territoire britannique et les trois membres de l'équipage ont été arrêtés sur un bateau de pêche au large de l'est de l'Angleterre alors qu'il était partie des environs d'Ostende, ont annoncé mercredi les forces de l'ordre.

L'agence britannique de lutte contre la criminalité organisée (NCA) a ouvert une enquête pour trafic de migrants. A la suite d'un renseignement, le navire de 30 mètres a été intercepté au large de Great Yarmouth dans le cadre d'une opération conjointe avec les services de l'immigration et la police aux frontières. Parti de la région d'Ostende et intercepté mardi soir, il a été escorté jusqu'au port de Harwich aux premières heures du jour mercredi. Soupçonnés d'aide à l'immigration illégale, les trois membres de l'équipage - un Letton et deux Ukrainiens - sont interrogés par les enquêteurs de la NCA. Les 69 passagers, tous de nationalité albanaise, ont été arrêtés pour des infractions aux lois sur l'immigration. Les traversées ou tentatives se sont multipliées ces derniers mois, alors que s'achève à la fin de l'année la période de transition post-Brexit et que le gouvernement britannique prévoit de durcir ses règles en matière d'immigration.