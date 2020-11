La ministre de l'Energie met un terme à une étude de la Creg

(Belga) La ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten a demandé au régulateur du secteur de l'électricité, la Creg, de mettre un terme à une étude. C'est ce que rapporte De Standaard, jeudi.

Dans une lettre à la Creg, la ministre s'étonne que le régulateur ait décidé de réaliser une étude sur la valeur de la charge perdue ("value of lost load" en angais), un terme technique qui désigne le montant estimé que les clients seraient prêts à payer pour éviter une interruption de leur service d'électricité. Dans sa lettre, Tinne Van der Straeten estime qu'il n'est "nullement opportun" que la Creg prenne ainsi les devants. Une loi est en cours d'élaboration, ce qui signifie que l'autorité chargée d'estimer la valeur de la charge perdue reviendra à la ministre elle-même, et non au régulateur de l'énergie. Ce point sera discuté dès le début de l'année prochaine. "La Creg a pris note de la position de la ministre et est satisfaite de la clarté qu'elle a apportée", a réagi le régulateur. "Dans le respect du souhait de la ministre de confier cette tâche à d'autres, la Creg a décidé de ne pas prendre de nouvelles mesures." (Belga)