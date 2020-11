Allemagne: les députés réclament l'interdiction des "Loups gris"

(Belga) Les députés allemands ont demandé au gouvernement d'Angela Merkel d'examiner une interdiction du groupe ultranationaliste turc "Loups gris", alors que la France vient de décider de sa dissolution.

Dans une motion adoptée mercredi soir par l'ensemble des groupes parlementaires, à l'exception des partis d'extrême droite AfD et de la gauche radicale die Linke, les élus dénoncent un mouvement raciste, antisémite, qui "rabaisse en particulier les Arméniens et les Kurdes" et qui "recherche la division de notre société". Ils demandent par conséquent au gouvernement "d'examiner avec attention les activités en particulier en Allemagne" de ses militants et "de lutter contre eux avec tous les moyens que procure notre État de droit". Le nombre de militants des "Loups gris" est estimé par le Renseignement allemand à environ 11.000 personnes dans un pays qui compte une communauté turque ou d'origine turque de quelque trois millions de personnes. Paris avait annoncé au début du mois l'interdiction des "Loups gris" après des violences opposant membres des communautés turque et arménienne. Le gouvernement français lui reproche ses incitations "à la discrimination et à la haine", après notamment des "actions violentes" contre la communauté arménienne, avec pour toile de fond la guerre dans la région indépendantiste du Nagorny Karabakh, opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie. La Turquie avait dénoncé cette décision, la qualifiant de "provocation", et prévenu qu'elle allait "répliquer fermement" à cette dissolution. Connus pour leurs idées radicales et leurs méthodes brutales, les "Loups Gris" ont commencé à faire parler d'eux dans les années 1980 en faisant le coup de poing sur les campus contre des militants de gauche et des minorités en Turquie. Le mouvement, dont le signe de ralliement est un pouce joint au majeur et à l'annulaire, s'est rapproché récemment du président turc Recep Tayyip Erdogan, à couteaux tirés avec la France. (Belga)